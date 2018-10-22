«نقطة لقاء» في بيت الشامسي

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

تطلق مؤسسة الشارقة للفنون الدورة الافتتاحية من معرض «نقطة لقاء» للكتاب في الثامن من نوفمبر المقبل، وذلك في بيت الشامسي بمنطقة الفنون في الشارقة.

ويُعد المعرض منصة مخصصة للكتب الفنية تسعى إلى تقديم ونشر وبيع وتوزيع مطبوعات الناشرين في المنطقة، وفي جميع أنحاء العالم.

ويتضمن برنامج الفعاليات الذي يستمر على مدار ثلاثة أيام سلسلة من الحوارات، والعروض، والأفلام القصيرة، وحملات إطلاق الكتب، والحوارات حول النشر المستقل والمتخصصين فيه.

ويسعى الحدث إلى تقديم ونشر وبيع وتوزيع مجموعة متنوّعة من المطبوعات التخصصية لجمهور الفن في منطقة الشرق الأوسط التي تعاني ندرة في هذه النوعية، ساعياً إلى سدّ تلك الفجوة، وتلبية احتياجات الجمهور في هذا المجال.

ويضم المعرض مشروعات فنية مترابطة واستوديوهات مفتوحة، وسلسلة من الورش التعليمية المجتمعية تدور حول أطروحات المعرض، إضافة إلى ندوة بالتعاون مع أرشيف الفن الآسيوي (هونغ كونغ) حول تاريخ النشر في آسيا.

ويتخذ المعرض من بيت عبيد الشامسي التراثي مقراً له، الذي بني عام 1845 كبيت سكني، وجدّد في أواخر تسعينات القرن الماضي.