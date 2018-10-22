20 سيدة من كبار المواطنين يتعلمن القراءة

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

نظم نادي سيدات كلباء، أحد فروع نادي سيدات الشارقة، مبادرة «بالعلم نرتقي»، التي هدفت إلى تشجيع السيدات غير المتعلمات من كبار المواطنين على تعلم القراءة والكتابة، وتعزيز قدراتهن ومهاراتهن في شتى مجالات الحياة.

وشهدت المبادرة التي جاءت بالتعاون مع مركز الفنون بكلباء، مشاركة 20 سيدة، حيث تعلمن من خلال سلسلة من المحاضرات والورش التدريبية التي أقيمت على مدار شهر كامل، أساسيات اللغة العربية كتابةً ونطقاً، كما وقفن على مجموعة من الأحكام الفقهية. وقالت مديرة نادي سيدات كلباء، موزة الوشاحي: «جاء تنظيمنا لمبادرة (بالعلم نرتقي) انطلاقاً من إيماننا، بحق كل إنسان في التعلم، والتزاماً بنهج الإمارات في تعليم الكبار وتوفير أدوات المعرفة بأشكالها كافة بما يضمن تحقيق التنمية الاجتماعية بمشاركة جميع فئات المجتمع».

وشهدت المبادرة تفاعلاً كبيراً من السيدات المشاركات، اللواتي أكدن الفائدة الكبيرة التي قدمتها لهن الفعالية، كونها فتحت لهن المجال واسعاً لتعلم القراءة والكتابة، وبثت فيهن الثقة والحماس للتزود بالكثير من العلوم والمعارف، التي تلعب دوراً كبيراً في رفع قدرات الفرد، وتوسيع مداركه لإيجاد حلول للتحديات التي قد تواجهه في الحياة.