كارول سماحة وشقيقها في «حكايتي مع الزمان» على شاشة «دبي»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

تطل النجمة اللبنانية كارول سماحة، رفقة شقيقها باتريك، الليلة على شاشة تلفزيون دبي، خلال الحلقة الرابعة من الموسم الجديد لبرنامج حكايتي مع الزمان، الذي يظهر لضيوفه كيف سيكون مظهرهم في مراحل مختلفة من العمر، وذلك بجهود وخبرة فريق محترف من أهم اختصاصي المكياج والتجميل في العالم العربي.

وتستضيف الإعلامية ريما كركي، مقدمة الموسم الجديد من البرنامج، كارول سماحة التي اختارت شقيقها باتريك الذي حضر من كندا خصيصاً ليعيش معها هذه التجربة، وليكشفا للجمهور أسرار ذكرياتهما، منذ أيام الطفولة، وأحلام المراهقة والصعود إلى النجومية، مروراً بالحاضر، وصولاً إلى نسختهما الأكبر سناً.

وتثبت الحلقة الجديدة أن رابط الأخوة لا يتغير مع مرور السنين، فرغم أن كارول وشقيقها صدما في البداية من التجاعيد والتغييرات التي حفرها الزمن على وجهيهما وشكلهما، لكنهما تقبلا بعد ذلك الفكرة ورحبا بالسن وعلاماتها شكلاً ومضموناً. ويتابع الجمهور في حلقات الموسم الجديد من البرنامج على شاشة تلفزيون دبي، مراحل تقدم الضيوف بداية من لحظة اشتراكهم، وبعد 20 عاماً، وصولاً إلى 40 عاماً، لمعرفة ردود أفعالهم وبماذا سيشعرون عند التعرف إلى نسختهم الأكبر سناً، في الوقت الذي يجيب فيه الضيوف في كل حلقة عن أسئلة تحرك المشاعر، على اعتبار أن هذا التحول الخارجي والتقدم في العمر يمسان قلوب النجوم والضيوف والمعجبين، على حد سواء.