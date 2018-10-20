أعمـــــاق

المصدر: علي بن ثالث

ذكر فرس البحر هو المخلوق الوحيد الذي لديه حمل حقيقي، إذ إن الأنثى تعمل على نقل بيضها إلى ذكر فرس البحر الذي يخصب نفسه داخل جراب البيض. وبينما يراوح عدد البيض بين 50 و150 للأنواع الصغيرة، و1500 بيضة للأنواع الكبيرة، يختلف زمن الحمل من 14 يوماً إلى أربعة أسابيع، ويمكن للولادة أن تكون عملية طويلة، مع انقباضات دائمة تصل إلى 12 ساعة.

صورة لحصان البحر من ساحل الفجيرة من دولتي الحبيبة دولة الإمارات.

علي بن ثالث

علي خليفة أحمد سعيد بن ثالث الحميري،

من مواليد إمارة دبي، مصور فوتوغرافي ومحترف تصوير

أفلام وثائقية، حاصل على دبلوم تصوير وثائقي

من أكاديمية لندن، ودبلوم في اللغة والأدب الفرنسي

من جامعة مونبلييه الفرنسية.