جلسات قرائية تنشر الوعي حول سلامة الصغار

المصدر: الشارقة ــ الإمارات اليوم

قصص تفاعلية، ورسائل تحفيزية، نشرتها حملة سلامة الطفل، إحدى مبادرات المجلس الأعلى لشؤون الأسرة بالشارقة، بين زوارها الصغار، خلال مشاركتها في مهرجان الشارقة السينمائي الدولي للطفل بدورته السادسة التي اختتمت أمس، من خلال جلسات قرائية ممتعة، نظمتها لرفع وعيهم حول سلامتهم الجسدية والنفسية والاجتماعية.

وشهدت الجلسات تفاعلاً كبيراً من الأطفال، الذين استمتعوا بالقصص التي قرأتها الكاتبات، وتناولت مجموعة مختلفة من الإرشادات التي قدمت بأسلوب تفاعلي شيق يحاكي قدراتهم الذهنية، ويلبي شغفهم بالتعرف إلى كل ما هو جديد، وتتضمن قائمة القصص: «البطة طمطم»، لسحر نجا، و«حكاية جدتي الشجرة»، لصباح ديبي، و«اليربوع الصغير»، لريم القرق.

يشار إلى أن حملة سلامة الطفل أصدرت سلسلتها القصصية للأطفال خلال فعاليات الدورة العاشرة من مهرجان الشارقة القرائي للطفل، بالتعاون مع دار «كلمات».