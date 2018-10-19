«فتيات وسيدات» يُجابهن «سرطان الثدي» بالجري

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

شاركت مجموعة من السيدات ارتدين اللون الوردي، في فعالية «الجري للسيدات»، التي نظّمتها جزيرة العلم في الشارقة، تزامناً مع شهر «أكتوبر الوردي»، الشهر العالمي للتوعية بسرطان الثدي، وأهمية الكشف المبكر عنه.

الفعالية التي جسدت حرص جزيرة العلم على مواكبة الأحداث والفعاليات العالمية التي تنشد صحة وسلامة الإنسان، شهدت مشاركة لافتة من السيدات اللواتي خلقن أجواءً حماسية جمعت بين المتعة والتوعية، إذ جاءت الفعاليات ضمن رؤية الجزيرة في التشجيع على اتباع أسلوب حياة صحي وسليم، وتعزيز دورالمسؤولية المجتمعية للوجهة.