«برج خليفة» وردي.. لأجلكِ

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

يتلوّن «برج خليفة» بالوردي في عطلات نهاية الأسبوع، طيلة شهر أكتوبر الجاري، دعماً لشهر التوعية بمرض سرطان الثدي. وتتزيّن واجهة البرج باللون والشعار الرسمي (الشريط الوردي)، دعماً لحملة التوعية العالمية بسرطان الثدي. كما سيُعرض فيديو قصير (60 ثانية) حول سرطان الثدي، مرتين، (عند الساعة 8:14 و9:14 مساءً) خلال (الجمعة والسبت).

وستتضمّن عروض «نافورة دبي» تشكيلات دائرية باللون الوردي لمدة 60 ثانية، خلال فترة عرض الفيديو.

ويُعد شهر التوعية بسرطان الثدي من المبادرات العالمية التي تهدف إلى تشجيع النساء على إجراء الفحوص الدورية، إذ يمكن للكشف المبكر عن الإصابة توفير خيارات علاجية أكثر فاعليةً ونجاحاً.