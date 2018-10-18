MyDubai مسابقة للمقيمين في دبي: أسعدوا أقرباءكم

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلنت دائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي (دبي للسياحة) عن إطلاق مسابقة جديدة على مواقع التواصل الاجتماعي باستخدام الوسم #MyDubai، وستقدّم للمقيمين في دبي فرصة إهداء عائلاتهم وأصدقائهم تذكرتَي سفر من «طيران الإمارات» لزيارتهم.

وتعكس المبادرة أهمية الدور الذي يلعبه المقيمون في الإمارة، باعتبارهم سفراء للمدينة، فيما توجّه المسابقة دعوتها لهم لمشاركة لحظات حياتهم، بما يعكس التنوّع الثقافي للمدينة ويبرز أصالتها. وبإمكان المقيمين تقديم مشاركاتهم على حساب MyDubai في «فيس بوك»، و«إنستغرام»، و«تويتر» وذلك باستخدام الوسمين #MyDubai و#MyInvite ومن ثم سيتم اختيار فائزين اثنين أسبوعياً على مدار 15 أسبوعاً، علماً بأن التسجيل بدأ في 15 أكتوبر الجاري وتستمر المسابقة حتى 31 يناير 2019.

وتمنح المسابقة فرصة للمقيمين لإظهار انتمائهم وحبّهم لدبي، وتفعيل دورهم كمؤيدين للمدينة، إضافة إلى تقديم الصورة المشرقة عنها لعائلاتهم وأصدقائهم، ولاسيما أنها تتمتع بمقومات سياحية وتقدم عروضاً رائعة.

وقال المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للتسويق السياحي والتجاري، عصام كاظم: «إن الشغف الذي يتمتع به سكان دبي من مواطنين، ومن مقيمين ينتمون لأكثر من 200 جنسية، يمثل جزءاً جوهرياً من قصة النجاحات والإنجازات الاستثنائية التي تسطرها دبي باستمرار. فيما ترتكز إنجازاتنا على الطاقة الإيجابية التي يتمتع بها سكان الإمارة، والتي تثري الروح الإبداعية فيها، وترسخ قيم الوحدة والمحبة والتناغم بين جميع أفرادها. ولاشك أن المقيمين سيشعرون بالفخر وهم يشاركون الآخرين تجاربهم الممتعة في دبي».

وأضاف: «إن أفضل من يتحدث عن المدينة ويروج لها هم سكانها، ومن خلال هذه المسابقة، فإننا نشجع المقيمين بها على التعبير عن تجاربهم ومشاعرهم تجاه دبي بطريقة مبتكرة، تظهر أن وراء التقدم العمراني والتكنولوجي في المدينة حياة جميلة، وكيف استطاعت هذه الإمارة أن تحافظ على مركزها الرابع كأكثر المدن زيارة على مستوى العالم. وأن ما بدأ منذ أربع سنوات، كمبادرة على مستوى الإمارة، لكتابة أول سيرة ذاتية مصورة للحياة في دبي، أصبح اليوم مكتبة ضخمة أسهمت في إثرائها مشاركات مجتمع دبي».

وتهدف المسابقة إلى زيادة أعداد الزوار من أصدقاء وعائلات المقيمين، وتشجيعهم على الإقامة لفترات أطول. وستكون المشاركات من الصور ومقاطع الفيديو جزءاً مهماً من موقع إلكتروني مصغر تم إنشاؤه خصيصاً لهذا الغرض، فضلاً عن إمكانية إعادة مشاركتها على مختلف مواقع التواصل الاجتماعي لـ#MyDubai. ويمكن تسجيل المشاركات التي تظهر اللحظات التي يعيشها المقيمون في دبي على حسابات MyDubai في «فيس بوك» و«إنستغرام» و«تويتر»، وذلك باستخدام الوسمين #MyDubai، و#MyInvite ليحظوا بفرصة ربح تذاكر سفر من «طيران الإمارات»، وليتمكنوا من خلالها من دعوة شخصين من أقربائهم أو أصدقائهم لزيارة دبي.