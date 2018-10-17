هدية دبي للمقيمين.. على مدار 15 أسبوعاً

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أطلقت دائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي (دبي للسياحة) مسابقة جديدة على مواقع التواصل الاجتماعي باستخدام الوسم #MyDubai، والتي ستقدّم للمقيمين في دبي على مدار 15 أسبوعاًُ فرصة إهداء عائلاتهم وأصدقائهم تذكرتي سفر من طيران الإمارات لزيارتهم.

وتعكس المبادرة أهمية الدور الذي يلعبه المقيمون في الإمارة باعتبارهم سفراء للمدينة، فيما توجّه المسابقة دعوتها لهم لمشاركة لحظات حياتهم، بما يعكس التنوّع الثقافي للمدينة ويبرز أصالتها. وبإمكان المقيمين تقديم مشاركاتهم على حساب MyDubai في «فيس بوك»، و«انستغرام»، و«تويتر» باستخدام الوسمين #MyDubai و #MyInvite وسيتم اختيار فائزين اثنين أسبوعياً، وعلى مدار 15 أسبوعاً، إذ تستمر المسابقة التي بدأ التسجيل فيها أول من أمس حتى 31 يناير المقبل.

وتمنح المسابقة أيضاً الفرصة للمقيمين لإظهار انتمائهم وحبّهم لدبي، وتفعيل دورهم كمؤيدين للمدينة، بالإضافة إلى تقديم الصورة المشرقة عنها لعائلاتهم وأصدقائهم.

وقال المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للتسويق السياحي والتجاري عصام كاظم: إنّ «الشغف الذي يتمتّع به سكان دبي من مواطنين، وكذلك مقيمين ينتمون لأكثر من 200 جنسية يمثّل جزءاً جوهرياً من قصة النجاحات والإنجازات الاستثنائية التي تسطّرها دبي باستمرار. فيما ترتكز إنجازاتنا على الطاقة الإيجابية التي يتمتع بها سكان الإمارة، والتي تثري الروح الإبداعية فيها، وترسخ قيم المحبة والتناغم بين جميع أفرادها. ولاشك أنّ المقيمين سيشعرون بالفخر وهم يشاركون الآخرين تجاربهم الممتعة في دبي».

وأضاف أن «أفضل من يتحدث عن المدينة ويروج لها هم سكانها، ومن خلال هذه المسابقة، فإننا نشجّع المقيمين بها على التعبير عن تجاربهم ومشاعرهم تجاه دبي بطريقة مبتكرة تظهر أن وراء التقدّم العمراني والتكنولوجي في المدينة حياة جميلة، وكيف استطاعت الإمارة أن تحافظ على مركزها الرابع كأكثر المدن زيارة على مستوى العالم».