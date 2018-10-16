مُتقاعد مُزعج يطلب سيارة الإسعاف 314 مرة

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

لم يأبه متقاعد إلى أن طلبه سيارة إسعاف حوالي 314 مرة ربما يضع حياة الكثير من الناس في خطر. المتقاعد الذي لا يعاني من مشاكل صحية بالمرة تسبب في خسائر مالية كبيرة للسلطات في بلده وزج به في السجن عقاب له على فعلته بحسب موقع " دوتشي فيله" الألماني.

وذكر موقع صحيفة "ديلي ميل"، أن متقاعداً بريطانيا طلب سيارة إسعاف حوالي 314 مرة مكلفا هيئة الخدمات الصحية الوطنية أكثر من 50 ألف جنيه استرليني.

وأفاد موقع "ديلي ميل" أن المتقاعد، الذي يُدعى جون هارفي (73 عاماً) تم نقله إلى المستشفى 149 مرة، لكنه لم يكن أبداً في حاجة إلى تلقي العلاج. وأضاف أن المتقاعد لم يتوقف عند هذا الحد بل استطاع أيضاً اقناع شخص لا يعرفه بطلب سيارة إسعاف من أجله.

أوضح موقع صحيفة "ميرور" البريطانية أن المسعفين خصصوا تقريباً 302 ساعة على هارفي، من أجل نقله إلى المستشفى وذلك دون حاجته إلى تلقي العلاج. وتابع نفس الموقع أنه، تم الحكم على هارفي بالسجن 20 شهراً بعدما اعترف الأخير بخرق أمر سابق يتعلق بالسلوك الإجرامي، ويهدف إلى منعه من الاتصال بالرقم 999 (الإسعاف).