طلبة يتعرفعون على مهام «الهوائية الأمنية»

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

طلبة يتعرفون إلى دورية الدراجة الهوائية الأمنية، بإدارة الدوريات الخاصة بقطاع الأمن الجنائي في شرطة أبوظبي، وطبيعة عملها في تعزيز جهود العمل الشرطي في الميدان، وخدمة الجمهور والتواصل معهم، في مختلف الفعاليات. وشرح عناصر الدورية للطلبة مفهوم الدراجة الهوائية الأمنية، المزودة بأضواء تميزها عن الدراجات العادية، والخدمات التي تقدمها للمجتمع، وآلية التعامل مع الحالات ضمن منظومة متكاملة، تتيح لها التواصل مباشرة مع مركز القيادة والتحكم. وتعرفوا إلى طبيعة عملها في المناطق السياحية والمراكز التجارية والأحياء السكنية، وإسهامها في تأمين المهرجانات والفعاليات.