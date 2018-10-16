رسام هولندي يجعل المخلفات الفضائية مرئية

المصدر: أمستردام - د.ب.أ

يعمل الرسام الهولندي، دان روزجارد، على مشروع ضوئي مذهل في هولندا، لجعل كميات هائلة من المخلفات الفضائية مرئية. وقال روزجارد، للإذاعة الهولندية، إنه يتعاون مع وكالة الفضاء الأوروبية في مشروع «مختبر المخلفات الفضائية». ويدور ما يصل إلى 30 ألف قطعة مخلفات، يبلغ قطرها أكثر من 10 سنتيمترات حول الأرض، وهي مصدر خطر للأقمار الاصطناعية ولمحطة الفضاء الدولية. ويوجه الفنان أشعة ليزر عملاقة إلى سماء ألميرة بشمال شرق العاصمة الهولندية أمستردام. وقال روزجارد إن «أهرامات من الضوء» تظهر عندما تتم إنارة قطع المخلفات الفضائية. وستصبح القطع التي تحلق بالقرب من الأرض نسبياً مرئية عبر الجهاز. ويرافق المشروع معرض يضم لقطات مصورة عن المخلفات والمعدات الفضائية.