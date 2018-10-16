غواصون يتنافسون في نحت اليقطين تحت الماء

المصدر: فلوريدا - رويترز

احتفل سكان محليون، في ولاية فلوريدا الأميركية، بعيد الهالوين بطريقتهم الخاصة، من خلال نحت اليقطين تحت الماء. وتنافس غواصون في إبراز مهاراتهم في نحت حبات اليقطين، وهو تقليد لطالما ارتبط بعيد الهالوين، على عمق أكثر من تسعة أمتار تحت الماء.

وأصبح نحت اليقطين تحت الماء محور مسابقة سنوية في سلسلة جزر فلوريدا كيز، وكان موضوع المسابقة هذا العام هو الحياة البحرية، ما دفع المتسابقين إلى نحت أشكال على هيئة أسماك قرش وسلحفاة بحر، وأصناف مختلفة من السمك على حبات اليقطين.

وحصد اللقب في النهاية الشقيقان سيباستيان وغابرييل جيمنو، اللذان اختارا نحت دولفين على حبة اليقطين الخاصة بهما. وبالإضافة إلى حصولهما على سبب للتفاخر بين المتنافسين، فاز الأخوان جيمنو اللذان ينحدران من ويستون بفلوريدا برحلة في منطقة الجزر، تتكفل بدفع تكاليفها الجهة المنظمة للمسابقة، وهي منتجع أموراي دايف. وأقيمت المسابقة بالقرب من شُعب مرجانية، على بعد نحو ثمانية كيلومترات قبالة ساحل جزيرة كي لارجو.