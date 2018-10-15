علاء الدين والمصباح على الشاشة الكبيرة في مايو

المصدر: لندن ــ رويترز

من المنتظر أن تعيد شركة ديزني قصة علاء الدين والمصباح السحري إلى دور السينما، ولكن ليس من خلال الرسوم المتحركة، بل بفيلم جديد تطرحه في مايو المقبل.

تدور أحداث الفيلم حول الفتى الفقير علاء الدين، الذي ينجح بمساعدة جني المصباح السحري في الزواج بالأميرة ياسمين.

وقالت «ديزني» إن الفيلم الذي جرى تصويره في بريطانيا والأردن من إخراج جاي ريتشي، وبطولة النجم ويل سميث في دور الجني، ومينا مسعود في دور علاء الدين، وناعومي سكوت في دور الأميرة ياسمين.

وعبر ويل سميث عن حماسه للعب دور الجني، قائلاً عبر حسابه على موقع «إنستغرام»: «أخرجوني! أتلهف أن تروني وأنا أزرق!»، في إشارة إلى لون جني المصباح السحري.

وطرحت «ديزني» إعلاناً ترويجياً لفيلمها الجديد على موقع «يوتيوب»، قائلة إن الفيلم يتضمن إعادة تسجيل الأغاني الأصلية للفيلم، التي كتب كلماتها آلان مينكن وهاوارد آشمان وتيم رايس، إضافة إلى أغنيات جديدة.