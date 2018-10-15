«الأربعة الرائعون» يفوز بجائزة يعقوب جريم

المصدر: كاسل - د.ب.أ

حصل فريق الأربعة الرائعون على جائزة يعقوب جريم المرموقة للغة الألمانية لعام 2018، لما قدمه الفريق للغة الألمانية من خدمات.

وبرّرت لجنة التحكيم لجائزة «اللغة الألمانية» اختيارها للفريق بأن مغنّي الراب الأربعة هم أول من استخدم اللغة الألمانية بهذا الأسلوب ضمن موسيقى البوب، وحققوا بذلك اختراقاً لغوياً.

وقال الممثل الكوميدي، ميشائيل ميترماير، في خطبة الثناء بكاسل، في إشارة إلى أغنية الراب «إم إف جي»، التي تتألف من مجموعة اختصارات ألمانية، إن «الأربعة تمكنوا من تقليص اللغة الديوانية إلى أقل حجم ممكن من الكلمات، ومع ذلك صاغوا بها شعراً».

ينحدر الأربعة: ميشي بيك، وتوماس د.، وإيه إن دى إيبسيلون، وسمودو، من مدينة شتوتغارت الألمانية. وتسلم أعضاء الفريق الجائزة بأنفسهم، أول من أمس، في كاسل.