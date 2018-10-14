تايوان تحتضن أكبر مركز للفنون في العالم

المصدر: تايبيه - د.ب.أ

فتح أكبر مركز للفنون تحت سقف واحد في العالم، أمس، أبوابه في مدينة كاوهسيونغ الساحلية في تايوان. واستغرقت تايوان 15 عاماً لبناء مركز «كاوهسيونغ» الوطني للفنون، المعروف باسم «ويوينغ»، بتكلفة أكثر من 10.7 مليارات دولار تايواني (346 مليون دولار). وكاوهسيونغ، هي ثالث أكبر مدينة في تايوان، إذ يبلغ عدد سكانها ثلاثة ملايين نسمة. وتبلغ مساحة المبنى الواسع 10 هكتارات، ويقع في حديقة شبه استوائية. وصممته شركة «ميكانو» للهندسة المعمارية. ويحتوي المبنى على خمس قاعات للعروض، وهي دار أوبرا وقاعة حفلات موسيقية، ومسرح، وقاعة إلقاء كلمات، ومسرح في الهواء الطلق.