«حكايتي مع الزمان».. الليلة على تلفزيون دبي

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

يلتقي جمهور تلفزيون دبي، مساء اليوم، مع ثانية حلقات الموسم الجديد من برنامج حكايتي مع الزمان (Story of my life) على شاشة تلفزيون دبي، والذي يعد البرنامج الحواري الأول من نوعه عربياً، حيث يتيح لضيوف حلقاته معاينة كيف سيكون مظهرهم في مراحل مختلفة من العمر، وذلك بجهود وخبرة فريق محترف من أهم اختصاصي المكياج والتجميل في العالم العربي. وتستضيف الإعلامية اللبنانية، ريما كركي، مقدمة الموسم الجديد، المغنية السعودية داليا مبارك وزوجها رجل الأعمال الأميركي الهيم ستاركس، في حلقة متميزة تكشف النقاب عن لقائهما الأول مصادفة، وعلاقتهما الإنسانية التي تتميز بالعاطفة والحرية والابتعاد عن الضغوط والشروط، حيث يتشارك الزوجان «الحاسة السادسة» التي تجعلهما يفهمان بعضهما بعضاً دون كلام، الأمر الذي سيسهل على الجميع في هذه الحلقة مهمة تغيير مظهرهما عبر مراحل العمر المختلفة، ليبدو الـتأثر الواضح وهما يتقدمان في العمر، حيث تتغير الوجوه والأيدي والملابس وتبقى العاطفة النبيلة التي يعيشانها معاً، في الوقت الذي تعبر فيه المغنية السعودية عن رأيها وما تعلمته في هذه الرحلة مع زوجها، بعد أن تعلما معاً تقدير اللحظات التي يمكن أن يعيشاها وأن يخططا لمستقبلهما معاً. وسيتابع الجمهور في حلقات الموسم الجديد على شاشة تلفزيون دبي، مراحل تقدم الضيوف بداية من لحظة اشتراكهم في البرنامج، وبعد 20 عاماً وصولاً إلى 40 عاماً، لمعرفة ردود أفعالهم، وبماذا سيشعرون عند التعرف إلى نسختهم الأكبر سناً.