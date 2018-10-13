أعمـــــاق

المصدر: علي بن ثالث

سمكة الضفدع Frogfish، تنتمي إلى سمك أبوالشص.. وهي صغيرة الحجم وقصيرة وجسمها مغطى بالطحالب و«الهيدروزا» بزوائد تشبه الإسفنج؛ وذلك للتمويه على الفريسة ولكي تحمي نفسها. كما يمكنها تغيير لونها حسب لون الإسفنج المحيط، وتتحرك ببطء لخداع الفريسة، وعند اقتراب الفريسة تلتقطها بسرعة أقل من 6 ميلي في الثانية. وتم العثور على أسماك الضفدع Frogfishes في جميع المحيطات والبحار الاستوائية وشبه الاستوائية تقريباً في كل أنحاء العالم، باستثناء البحر الأبيض المتوسط.. الصورة من منطقة لمبي في إندونيسيا.

علي بن ثالث

علي خليفة أحمد سعيد بن ثالث الحميري،

من مواليد إمارة دبي، مصور فوتوغرافي ومحترف تصوير

أفلام وثائقية، حاصل على دبلوم تصوير وثائقي

من أكاديمية لندن، ودبلوم في اللغة والأدب الفرنسي

من جامعة مونبلييه الفرنسية.