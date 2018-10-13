ملصق «المومياء» يسعى إلى كسر رقم «دراكولا»

المصدر: نيويورك - رويترز

قالت دار سوذبيز للمزادات إن ملصقاً نادراً وأصلياً، من فيلم الرعب الكلاسيكي «المومياء» (ذا مامي)، الذي لعب فيه دور البطولة الممثل بوريس كارلوف، من المتوقع أن يباع بمبلغ يتجاوز المليون دولار.

ويعد الملصق واحداً من ثلاثة نماذج معروفة باقية من الملصق الأصلي من الفيلم، الذي أنتج عام 1932. وسبق أن سجل الملصق رقماً قياسياً قبل 20 عاماً، عندما بيع بـ453 ألف دولار. وتتوقع الدار أن يباع الملصق بما بين مليون و1.5 مليون دولار، ليكسر بذلك الرقم القياسي الذي حققه ملصق فيلم الرعب «دراكولا» لعام 1931، وهو 525 ألفاً و800 دولار. وكان الفيلم من بطولة بيلا لوجوسي، الذي كان ينافس كارلوف. ومن المقرر أن تبدأ المزايدة بـ950 ألف دولار، وسيظل المزاد مفتوحاً حتى 31 الجاري.