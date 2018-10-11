«واجب» الفلسطيني يفوز بجائزة «مهرجان مالمو»

المصدر: مالمو - الإمارات اليوم ووكالات

فاز الفيلم الفلسطيني «واجب»، للمخرجة آن ماري جاسر، بجائزة أفضل فيلم روائي طويل بمهرجان مالمو للسينما العربية، في دورته الثامنة التي أسدل الستار عليها، أول من أمس، في السويد. وذهبت جائزة أفضل ممثل للتونسي، علي يحياوي، عن دوره في فيلم «بنزين» فيما ذهبت جائزة أفضل ممثلة للعراقية، زهراء غندور، عن دورها في فيلم «الرحلة»، وفاز العراقي محمد دراجي بجائزة أفضل مخرج عن الفيلم ذاته. ومنحت لجنة التحكيم جائزتها الخاصة للفيلم المغربي «وليلي»، كما فاز الفيلم المصري «فوتوكوبي» بجائزة الجمهور، وفاز الفيلم الأردني - التركي «مسافر: حلب - إسطنبول» بجائزة أفضل إنتاج.