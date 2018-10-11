«صدى القوافل» السعودية.. في ضيافة «الشارقة للآثار»

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

تنطلق، في 17 أكتوبر الجاري، فعاليات معرض «صدى القوافل.. مراكز حضارية من المملكة العربية السعودية خلال فترة ما قبل الإسلام»، بمتحف الشارقة للآثار. ويشكل المعرض نتاجاً للتعاون والعمل المشترك بين هيئة الشارقة للمتاحف والهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني في المملكة العربية السعودية.

ويتضمن المعرض مجموعة نادرة من الآثار التي تعرض للمرة الأولى من الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني في السعودية. كما يشهد الحدث أيضاً عرض مجموعة من القطع الأثرية من مقتنيات متحف الشارقة للآثار التي اكتشفت في الإمارات.

ويكشف المعرض عن وجود صلات وثيقة وعميقة مترسخة منذ القدم في التاريخ بين مختلف أجزاء الجزيرة العربية، من خلال عرض مجموعة عامة من المقتنيات الأثرية التي اكتشفت في مواقع نجران والعلا وتيماء. كما يقدم المعرض مجموعة من القطع المنتقاة بعناية لتعطي مثالاً على الروابط التاريخية العميقة والثقافة المشتركة بين المناطق والمراكز التجارية بالجزيرة العربية في الماضي.