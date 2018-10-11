ميسي الملهم.. هذه المرة في سيرك «دو سوليه»

المصدر: برشلونة - د.ب.أ

أكد أسطورة الكرة الأرجنتينية، ليونيل ميسي، نجم نادي برشلونة الإسباني، أن سيرك «دو سوليه» الكندي سيقدم عملاً فنياً يستقي موضوعه من حياة النجم الشخصية.

وكشف ميسي عن الأمر عبر موقعه الرسمي على موقع «انستغرام»، واضعاً صورة وهو يرتدي قميصاً لفرقة السيرك الشهيرة. وقال: «أشعر بالفخر وأنا أعلن عن عمل جديد لسيرك (دو سوليه) في 2019، يعتمد على قصة حياتي وشغفي بكرة القدم». وليست هذه هي المرة الأولى التي يخوض النجم الأرجنتيني تجربة مماثلة، إذ إنه في 2014 خرج إلى النور فيلم يحمل اسمه وأخرجه المخرج الإسباني، أليكس دي لا اجليسيا، وتناول موضوعه سرد المسيرة الرياضية لميسي.