زوجان يقطّعان أجساد 30 امرأة بعد تعذيبهن وقتلهن!

المصدر: دبي - الإمارت اليوم

أوقفت السلطات المكسيكية سفاحين زوجين متهمين بتعذيب وقتل مايزيد على 30 إمراة بعد تعذيبهن. وكانت الجرائم التي ارتكبها الزوجين تسببت في غضب عارم، وأدت إلى احتجاجات في شوارع إيكاتيبيك وهي ضاحية فقيرة في المكسيك.



وبحسب صحف محلية ووكالات أنباء اعترف الزوج في جلسة استماع بعد اعتقاله وزوجته بأنه قتل 30 امرأة على ( مايذكر) وقد أثارت هذه الصيغة من الإجابة صدمة كبيرة فهي تفتح المجال إلى أن يرتفع عدد الضحايا إلى مايزي عن هذا الرقم بكثير.



وعثر المحققون على أشلاء بشرية في شقة الزوجين وفي مكان آخر قريب، وعمل الزوجان على الاحتفاظ بهذه الأشلاء في دلاء مليئة بالإسمنت ثم وضعها في ثلاجة، وكانا يقومان بنقل الأشلاء البشرية في عربة أطفال، في محاولة لإخفاء الجرائم التي اتهموا بها.



وقال ممثلو الادعاء، إن الزوجين باعا أشلاء بشرية، لكن ليس من الواضح لمن. و قال الجيران إنهم اعتادوا على رؤية الزوجين يدفعان عربة أطفال، حيث عثرت فيها الشرطة على أجزاء بشرية.



وأوقفت الشرطة المتهمين، بعد الاشتباه في وقوفهما وراء اختفاء امرأة تبلغ من العمر 28 عاماً، وطفلتها البالغة من العمر شهرين . وقال ممثلو الادعاء إن الزوج اعترف أيضا بالإيذاء الجنسي لبعض الضحايا قبل قتلهم، وبيع ممتلكاتهم، وبعض الأجزاء من أجسادهن.