الملياردير الذاهب للقمر: سأدعو آخرين لمشاركتي الرحلة

المصدر: طوكيو - رويترز

قال رجل الأعمال الياباني، يوساكو مايزاوا، الذي اختير للقيام بأول رحلة خاصة إلى القمر، أمس، إنه يود أن يدعو آخرين لمشاركته الرحلة المرتقبة، لكنه لم يوجّه دعوات بعد.

وسبق أن صرح مايزاوا بأنه يود أن يدعو ما بين ستة وثمانية فنانين، لمشاركته أول رحلة خاصة تنظمها شركة سبيس إكس إلى القمر. ولم يسبق سوى لـ24 رائد فضاء تجاوز المجال المغناطيسي للأرض في مهام على مدى أربع سنوات، من ديسمبر عام 1968 إلى ديسمبر عام 1972.

وفي أول مؤتمر صحافي للملياردير الياباني، منذ إعلان الشركة المتخصصة في تكنولوجيا رحلات الفضاء، المملوكة للملياردير إيلون ماسك، اختياره، أبدى تحمسه الشديد لرؤية القمر بعينيه في الرحلة المقرر لها مبدئياً عام 2023، على متن المركبة الفضائية «بيج فالكون». وقال للصحافيين في طوكيو إن مجرد تخيله لذلك يدفعه للبكاء. ولم يكشف مايزاوا عن قيمة الدفعة المقدمة التي سددها مقابل الرحلة أو كلفتها الإجمالية.

يشار إلى أن مايزاوا هو مؤسس موقع «زوزو» للأزياء للتسوق عبر الإنترنت ورئيسه التنفيذي.