ميسا قرعة تعبر من هوليوود إلى بوليوود

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

سطع نجم المغنية اللبنانية - الأميركية المتعددة الوجوه والمواهب، ميسا قرعة، في سماء بوليوود، بأغنيتها «حياتي» التي قامت بأدائها في الفيلم الهندي الجديد. ولاقت الأغنية انتشاراً واسعاً، خلال الأيام القليلة الماضية، حيث سجلت أكثر من مليوني مشاهدة.

ومزجت أغنية «حياتي» بين الراب والغناء العربي واللحن الهندي، وتميزت بعرضها في الفيلم الهندي الأول حالياً في بوليوود Chekka Chivantha Vaanam، الذي قام بإنتاجه أحد أبرز المنتجين الهنود ماني رتمان. وتدور قصة الفيلم حول صراع دامٍ على السلطة بين ثلاثة أشقَاء، يحاولون الاستيلاء على عمل العائلة المربح بعد محاولة اغتيال الوالد الفاشلة، ولاحقاً وفاته، وهو كان على علم بأن أحد أبنائه وراء هذه المحاولة دون أن يذكره.

وقالت قرعة: «أشعر بفخر لا يضاهى في العمل مع أحد أهم الفنانين الذين التقيتهم في حياتي، وأنا أعشق المزيج الذي يقوم به بين الأغنية الهندية التراثية والموسيقى العصرية. وهذا يشبه إلى حد بعيد فكرة الأغاني التي أغنيها والتي ترتكز على الدمج بين الموسيقى العربية التراثية والعصرية في آنٍ معاً».