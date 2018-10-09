نخبة من الكتّاب العرب في ندوات وجلسات «الشارقة للكتاب»

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

يستضيف معرض الشارقة الدولي للكتاب، في دورته الـ37 التي تنظمها هيئة الشارقة للكتاب، نخبة من الأدباء والمفكرين العرب، الذين يقدمون لجمهور الثقافة والأدب عدداً من الندوات والجلسات النقاشية والحوارية، التي تقام ضمن فعاليات المعرض خلال الفترة من 31 الجاري وحتى 10 نوفمبر المقبل، في مركز إكسبو الشارقة.

وتضم قائمة الضيوف كلاً من: زكي أنور نسيبة، وزير دولة، والدكتور عبدالله بلحيف النعيمي، وزير تطوير البنية التحتية، وراشد عبدالله النعيمي، والسفير عمر غباش، سفير الدولة لدى الجمهورية الفرنسية، والروائية أحلام مستغانمي، الحائزة جائزة نجيب محفوظ لعام 1998 عن روايتها ذاكرة الجسد، والروائي والشاعر إبراهيم نصرالله الحائز الجائزة العالمية للرواية العربية (البوكر) لعام 2018.

كما تجمع القائمة الإعلامي والروائي المصري إبراهيم عيسى، الذي أصدر أكثر من 35 كتاباً في الفن والسياسة والفكر والسيرة الذاتية والقصة والرواية، والكاتب والمصور المصري أحمد مراد، صاحب رواية «الفيل الأزرق»، التي جاءت ضمن القائمة القصيرة للجائزة العالمية للرواية العربية (البوكر) في عام 2014، والروائي والقاص الكويتي الدكتور طالب الرفاعي، الفائز بجائزة الدولة، والجائزة الخاصة لمعرض القاهرة للكتاب، عن مجمل الأعمال القصصية والروائية في عام 2013.

ومن الإمارات يشارك كلٌّ من: الأديب والباحث سلطان العميمي، والممثل والمخرج حبيب غلوم، والشاعرة والإعلامية شيخة المطيري، والمحاضرة والمدربة في مجال التراث بدرية عبيد الحوسني، والشاعرة والروائية صالحة عبيد غابش، والباحث ماجد عبدالله بوشليبي، والكاتبة إيمان اليوسف، والشعراء محمد البريكي، عادل خزام، خلود المعلا، طلال سالم، أحمد محمد عبيد، بشرى عبدالله، حسن النجار، حمدة خميس، عبدالله الهدية، محمد العمادي، وهدى السعدي. ومن السعودية يشارك الروائي أسامة بن محمد المسلم، صاحب رواية «خوف»، والسلسلة الروائية «بساتين عربستان»، والمجموعة القصصية «صخب الخسيف»، وسلسلة ملحمة البحور السبعة (لج)، و«وهج البنفسج»، وغيرها، كما تشارك الكاتبة والإعلامية مريم الغامدي، أول سعودية تنشئ مؤسسة إنتاج فنية وإعلامية، وأول عربية تنتج أول فيلم عربي روائي في البيئة، والشاعر السعودي جاسم الصحيح، الفائز بجائزة سوق عكاظ الدولية للشعر العربي.

كما يشارك من المملكة كلٌّ من: الأكاديمي والإعلامي الدكتور فهد بن عبدالله الطياش، المستشار وأستاذ الإعلام المشارك في جامعة الملك سعود، والدكتور والإعلامي محمد الغندور، أشهر طبيب عربي في موقع «يوتيوب»، كما تشارك الناقدة والأكاديمية الدكتورة ميساء زهدي الخواجا، الأستاذ المشارك بقسم اللغة العربية في كلية الآداب بجامعة الملك سعود.

ومن الكويت يستضيف المعرض الكاتب والروائي عبدالوهاب السيد الرفاعي، أبرز الكُتّاب الروائيين الخليجيين المختصين بأدب الخيال العلمي وعلوم ما وراء الطبيعة والأدب البوليسي، والشاعرة والروائية فوزية شويش السالم، ومن العراق كلٌّ من: الكاتب الروائي زهير كريم، والكاتبة والباحثة الإعلامية بثينة الناصري.

ومن مصر يشارك الكاتب والشاعر الدكتور مدحت العدل، والدكتور أحمد عمارة، استشاري الصحة النفسية والطاقة الحيوية، والروائي والمترجم أحمد عبداللطيف، الذي ترجم من الإسبانية ما يزيد على 20 كتاباً، والروائية والباحثة رشا عدلي محمد، والروائي والكاتب المسرحي سعيد سالم، والكاتبة والشاعرة والإعلامية مروة مأمون، والأكاديمي والمترجم الدكتور سليمان العطار. ومن السودان يستضيف المعرض كلاً من: الأكاديمي وعالم الاجتماع الدكتور حيدر إبراهيم، مدير مركز الدراسات السودانية والعربية، ورئيس تحرير مجلة كتابات سودانية، والشاعرة والإعلامية روضة الحاج.

ومن لبنان تشارك الكاتبة والروائية علوية صبح، والروائي والشاعر والمفكر أنطوان الدويهي، ومن فلسطين يشارك الكاتب والروائي المتوكل طه، والروائية حزامة حبايب، ومن المغرب تشارك الكاتبة والأكاديمية الدكتورة لطيفة لبصير، أستاذة تعليم عالٍ بجامعة الحسن الثاني بنمسيك في الدار البيضاء، والناقد والباحث نجيب العوفي، أستاذ الأدب والنقد في جامعة محمد الخامس بالرباط.

ومن الأردن تشارك الأكاديمية الدكتورة رزان إبراهيم، أستاذة الأدب والنقد الحديث بجامعة البترا الأردنية، ومن سورية يستضيف المعرض الروائي فادي عزام، والروائي والناقد نبيل سليمان، والروائي خليل صويلح، ومن الجزائر يشارك كلٌّ من: أمين الزاوي، والكاتب الدكتور مصطفى فاسي، ومن تونس الروائي الحبيب السالمي، ومن البحرين تشارك الكاتبة فوزية رشيد.

وتحفل الدورة الـ37 من معرض الشارقة الدولي للكتاب ببرنامج ثقافي متكامل، يضم الكثير من الندوات الفكرية والأدبية، والجلسات الحوارية والنقاشية.

من الإمارات:

سلطان العميمي، حبيب غلوم، شيخة المطيري، بدرية الحوسني، صالحة عبيد غابش، ماجد بوشليبي، وإيمان اليوسف، والشعراء محمد البريكي، عادل خزام، خلود المعلا، طلال سالم، أحمد محمد عبيد، بشرى عبدالله، حسن النجار، حمدة خميس، عبدالله الهدية، محمد العمادي، وهدى السعدي.

- المعرض يتضمن برنامجاً

ثقافياً متكاملاً،

يضم الكثير من الندوات

الفكرية والأدبية،

والجلسات الحوارية

والنقاشية والأمسيات

الشعرية، وحفلات

تواقيع الكتب.