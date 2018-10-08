المصدر: مدحت السويفي - دبي

تعتزم «كليندينست»، الشركة المطوّرة لمشروع «قلب أوروبا»، تصميم شارع للأمطار والثلوج الاصطناعية، بطول كيلومتر في دبي، على الجزيرة الرئيسة للمشروع الذي سيكون «قطعة من أوروبا» في الشتاء، إذ ستتساقط الثلوج والأمطار بشكل مستمر، عبر تكنولوجيا خاصة بالشركة، بحسب متحدث رسمي من «كليندينست».

وأشار المتحدث في تصريحات لـ«الإمارات اليوم»، إلى أن الشارع الذي تنوي الشركة تدشينه سيتم الافتتاح التجريبي له ديسمبر المقبل، لافتاً إلى أن الشارع يعمل بتكنولوجيا تتيح التحكم في درجة حرارته.

وتقدم جزيرة سويسرا، إحدى الجزر الست في المشروع، مفهوماً جديداً لوجهات العطلات، إذ تجمع بين فن العمارة الجبلية السويسرية التقليدية، وسحر جزر المالديف الاستوائية الخضراء. وستشكل جزيرة سويسرا أول مشروع تطوير عقاري في دولة الإمارات خاص بالشاليهات ذات الواجهات المائية المبنية على جبل اصطناعي ضمن جزيرة في ساحل دبي.

كما ستضم ساحة ثلجية خارجية هي الوحيدة من نوعها في دبي، تمنح الضيوف فرصة لقضاء أجمل الأوقات في الساحة الثلجية، واللعب بكرات الثلج، أو بناء مجسمات رجل الثلج، والاستمتاع بالأجواء المنعشة.

يشار إلى أن مشروع «قلب أوروبا» الذي يتم إنجازه بالشراكة مع شركات عالمية، يتميز بارتفاع قيمة بعض العقارات الموجودة، إذ بيعت 10 قصور في جزيرة السويد، إحدى الجزر الست في المشروع، بقيمة 100 مليون درهم لكل فيلا.