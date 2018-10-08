«فلامينكو - شعبي» في نيويورك أبوظبي

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

يستضيف مركز الفنون في جامعة نيويورك أبوظبي، في 19 أكتوبر الجاري، أمسية «فلامينكو - شعبي» الموسيقية، التي يحييها كل من العازف الفرنسي خوان كارمونا، وعازف المندول الشعبي الجزائري بتيت موه، اللذين يعملان على ابتكار لغة موسيقية غنية ومشتركة بينهما.

وقال المدير الفني التنفيذي لمركز الفنون في جامعة نيويورك أبوظبي بيل براغين: «خلال فعاليات عام الحوار الثقافي الفرنسي - الإماراتي، تحتفي دولة الإمارات بالروابط الاستثنائية التي تجمع العالمين الفرنسي والعربي. وتحتضن أمسية فلامينكو - شعبي اثنين من ألمع الأسماء الفنية التي تستقي إبداعها من التقاليد العربية الأصيلة في العصر الأندلسي».

وأضاف «سعداء باستضافة هذا التعاون الفريد من نوعه للمرة الأولى في دولة الإمارات، والذي يقرّب الموسيقى من أصولها التراثية في المنطقة، ويسلط الضوء على عملية التبادل الثقافي المستمرة».