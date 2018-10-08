«الفجيرة الثقافية» تطلق وشاح التميز

المصدر: الفجيرة ــ الإمارات اليوم

أطلقت جمعية الفجيرة الاجتماعية الثقافية «وشاح التميز التربوي» في دورته الأولى، تزامناً مع يوم المعلم، لتكريم المعلمين المتميزين في الإمارة، خلال حفل على مسرح جامعة الفجيرة.وحضر الحفل الشيخ أحمد بن حمد بن سيف الشرقي، والمستشار الخاص لصاحب السمو حاكم الفجيرة سعيد محمد الرقباني، ورئيس جمعية الفجيرة الاجتماعية الثقافية خالد الظنحاني. وكرّم الشيخ أحمد الشرقي نخبة من المعلمين بوشاح التميز، لدورهم في تأدية رسالة التعليم السامية، وجهودهم في بناء الأجيال. وشمل التكريم الشيخة آمنة عبدالله بن حمد الشرقي، وخمسة آخرين أسهموا في نجاح المسيرة التعليمية والتربوية.