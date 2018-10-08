الدورة الثانية للخط العربي تنطلق في «القاسمية»

المصدر: الشارقة ــ الإمارات اليوم

انطلقت أخيراً الدورة الثانية للخط العربي، التي تنظمها إدارة الشؤون الثقافية بدائرة الثقافة في الشارقة، بالتعاون مع الجامعة القاسمية، في مقر الجامعة.

وقال مدير إدارة الشؤون الثقافية في الدائرة محمد القصير، إن «هذا النشاط يأتي ضمن خطة برنامج (كتاتيب) لتعليم وتحسين الخط العربي في عامه الرابع، بغية الوصول إلى كل شرائح المجتمع»، مشيراً إلى أن الدورة ستتضمن جائزة الجامعة القاسمية للمبدعين في الخط العربي، والرامية إلى تشجيع المواهب الطلابية.

ومن المقرر أن تستمر الدورة على مدار العام الدراسي، ويشرف عليها اثنان من أساتذة الخط العربي في برنامج «كتاتيب».