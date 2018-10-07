بلقيس تنال رضا الجمهور بمليون مشاهدة في أيام

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

نالت الأغنية الجديدة التي طرحتها، الفنانة بلقيس أحمد، باللغة العربية الفصحى، تحت عنوان «أهلاً يا ماما» استحسانا ورضا كبيرين في الوطن العربي، وتفاعلاً كبيراً من الجمهور، بعدما أثارت انتباه الأمهات والأطفال لما تحتويه من كلمات جديدة على الساحة الغنائية، وفيديو كليب مؤثر في مشاهد الأمومة التي شحنتها وأطلقتها بلقيس حول فكرة استقبال الطفل في هذا العالم.

وغرّد عدد كبير جداً من الجمهور والإعلاميين حول تميّز الأغنية التي حققت مليون مشاهدة في أيامها الأولى، ووصفوها بالعمل الراقي الهادف.

وجاءت أغنية «أهلاً يا ماما» من كلمات والحان سيف فاضل، وتوزيع أسامة سعيد، واستغرق تصويرها يومين بمشاركة مجموعة من الأطفال، ومن إنتاج بلقيس نفسها، وعرضت عبر قناتها الخاصة على «يوتيوب».