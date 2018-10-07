معهد نيويورك أبوظبي .. فعاليات استثنائية في الذكرى الـ 10 لتأسيسه

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

احتفالاً بالذكرى السنوية العاشرة لتأسيسه، التي تُصادف اليوم، يطلق معهد جامعة نيويورك أبوظبي، اليوم، برنامجاً استثنائياً يضم باقة من الجلسات النقاشية والعروض البصرية وورش العمل، فضلاً عن معرض خاص يفتح أبوابه أمام عامة الجمهور.

ويفتتح المعهد البرنامج باستضافة استثنائية مرة أخرى للروائي اللبناني إلياس خوري، الذي قدم الجلسة الأولى بمناسبة افتتاح المعهد في عام 2008. وستتزامن الجلسة الافتتاحية مع إطلاق معرض صور أرشيفية يستعرض تاريخ المعهد وأعماله وإنجازاته المُحققة، خلال سنوات عمله الـ10 في أبوظبي.

وتمتد فعاليات البرنامج لتشمل نخبة من المتحدثين، أبرزهم: وزيرة الثقافة وتنمية المعرفة، نورة الكعبي، ووزير دولة للذكاء الاصطناعي، عمر بن سلطان العلماء، ومدير عام «صندوق الوطن»، محمد القاضي، والرئيس التنفيذي لمستشفى كليفلاند كلينك أبوظبي، راكيش سوري، وغيرهم من الشخصيات البارزة.

وتأسس معهد جامعة نيويورك أبوظبي عام 2008 ليكون مركزاً للأبحاث المتقدمة، والجهود العلمية والأنشطة الإبداعية في أبوظبي، ويستقطب أكاديميين بارزين وأساتذة جامعيين وشخصيات قيادية من مختلف أنحاء العالم.

ومنذ انطلاقه، احتضن معهد جامعة نيويورك أبوظبي أكثر من 700 مؤتمر أكاديمي وفعالية عامة، واستضاف ما يزيد على 700 متحدث من مختلف أنحاء العالم.