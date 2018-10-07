سلافة معمار وسيف الدين سبيعي في «حكايتي مع الزمان»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

يعرض تلفزيون دبي، مساء اليوم، ثانية حلقات الموسم الجديد من برنامج «حكايتي مع الزمان»، الذي يبرز لضيوفه كيف سيكون مظهرهم في مراحل مختلفة من العمر، وذلك بجهود وخبرة فريق محترف من أهم اختصاصي الماكياج والتجميل في العالم العربي.

وتستضيف الإعلامية اللبنانية ريما كركي، مقدمة الموسم الجديد من البرنامج، الفنانة السورية سلافة معمار، والمخرج السوري سيف الدين سبيعي، اللذين على الرغم من طلاقهما منذ سنوات عدة، إلا أنهما يتشاركان في تربية ابنتهما الوحيدة (دهب)، إذ يخططان معاً لتربيتها وبناء مستقبل أفضل لها.

وسيتابع الجمهور في حلقات الموسم الجديد من «حكايتي مع الزمان»، مراحل تقدم الضيوف، بداية من لحظة اشتراكهم في البرنامج وبعد 20 عاماً وصولاً إلى 40 عاماً، لمعرفة ردود أفعالهم، وبماذا سيشعرون عند التعرف إلى نسختهم الأكبر سناً، في الوقت الذي يجيب الضيفان في كل حلقة عن مجموعة من الأسئلة التي تتسم بالعفوية، وتدفع للحوار بطريقة تحرك مشاعر الجميع، على اعتبار أن هذا التحوّل الخارجي والتقدم في العمر يمسّان قلوب النجوم والضيوف والمعجبين على حد سواء.