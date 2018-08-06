على الملأ.. 2200 أمٍّ فلبينية يتمسكن بالرضاعة الطبيعية

المصدر: مانيلا ــ رويترز

أرضعت أكثر من 2200 أُم فلبينية أطفالهن على الملأ في مانيلا، أمس، في إطار حملة للتشجيع على الرضاعة الطبيعية، وتخليص المجتمع من وصمة إرضاع الأطفال طبيعياً في الأماكن العامة.

وأرضعت الأمهات أطفالهن ما يزيد على دقيقة، بموجب مبادرة «هكاب نا»، ومعناها «لنتمسك بها (الرضاعة الطبيعية)».

وقالت ميليسا ماجالنج (32 عاماً)، التي أرضعت أطفالها الخمسة على مدى سنوات، إن القيمة الغذائية للبن الأُم لا تُقارن بالأغذية البديلة. وكشفت دراسة مسحية لصحة الأسرة، أجرتها هيئة الإحصاء الوطني في الفلبين عام 2011، أن أكثر من 92% من الرُضع في الفلبين، الذين تراوح أعمارهم بين ستة أشهر و35 شهراً حصلوا على رضاعة طبيعية بعض الوقت، بينما اعتمد 27% على الرضاعة الطبيعية فحسب. وأُجريت الدراسة على 53 ألف أُسرة في البلاد.

والأُسبوع العالمي للرضاعة الطبيعية مبادرة سنوية، يحتفل بها العالم من الأول إلى السابع من أغسطس.