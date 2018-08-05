قصائد حبيب الصايغ وطلال سالم في أصبوحة شعرية

المصدر: ساو باولو - الإمارات اليوم

استضاف جناح الشارقة المشارك في فعاليات الدورة الـ25 من معرض ساو باولو الدولي للكتاب، الشاعرين الإماراتيين: الأمين العام للاتحاد العام للأدباء والكتاب العرب رئيس مجلس إدارة اتحاد كتاب وأدباء الإمارات، الدكتور حبيب الصايغ، وطلال سالم، في أصبوحة شعرية جمعت ضيوف الجناح من المثقفين والكتاب العرب والبرازيليين.

وقرأ الشاعران، خلال الأمسية التي أدارتها الشاعرة والإعلامية شيخة المطيري، مختارات من تجربتهما الشعرية، تنوعت في المضامين، والبناء، واللغة، إذ قدم الصايغ قصائد من تجربته، عرض فيها خلاصة تأملاته لشواغل الراهن العربي، وتحولات الذاكرة الجمعية. فيما ألقى طلال سالم عدداً من القصائد التي تعكس جانباً من تجربته الشعرية، وصوّر شاعرية علاقته مع المكان الإماراتي، وفتح الباب كاملاً على المحمول الجمالي للذاكرة الإماراتية.