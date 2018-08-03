محميات الإمارات.. كنوز طبيعية تلفت انتباه العالم

المصدر: إيناس محيسن - أبوظبي

يأتي اعتماد منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة، (اليونيسكو)، وادي الوريعة بالفجيرة، ضمن الشبكة العالمية لمحميات المحيط الحيوي، وقبلها اعتماد محمية مروح البحرية، التي تقع في إمارة أبوظبي في 2007، اعترافاً عالمياً بالجهود التي تقوم بها دولة الإمارات في مجال حماية البيئة والحفاظ على الحياة الفطرية، وكذلك يعدّ دليلاً على ما تتمتع به الإمارات من تنوّع كبير في الثروات الطبيعية ومحميات تستقطب اهتمام العالم، فهناك العديد من المحميات والأماكن التي تحظى بأهمية كبرى على المستويين الإقليمي والدولي، من بينها:

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