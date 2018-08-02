«سلامة الطفل»: «طفلك مسؤوليتك» عند تعبئة الوقود ذاتياً

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

بالتعاون مع شركة «أدنوك للتوزيع»، أطلقت حملة «سلامة الطفل»، إحدى مبادرات المجلس الأعلى لشؤون الأسرة، فيديو توعوياً يستهدف أولياء الأمور الذين يختارون الخدمة الذاتية لتعبئة الوقود «فليكس»، التي أطلقتها الشركة أخيراً.

وتحت شعار «طفلك مسؤوليتك»، انطلق الفيديو على منصات التواصل الاجتماعي الإخبارية والمؤسسية، وفي الوسائل الإعلامية بجميع إمارات الدولة، ليعرض سلسلة من الإرشادات المهمة حول كيفية تعبئة الوقود الذاتية بأمان مع وجود طفل داخل المركبة، وتتضمن:

تعلّم كيفية التعبئة مسبقاً، أو طلب المساعدة من أحد العاملين في المحطة، التأكد من تأمين الطفل في مقعدة مع ربط حزام الأمان الخاص به، التأكد من تفعيل قفل الأمان لأبواب المركبة، إطفاء المحرك تماماً مع ترك مجال للتهوية، إشغال الطفل بنشاط مناسب، مع مراقبته باستمرار للتأكد من أنه بخير.

وقالت مديرة إدارة المجلس الأعلى لشؤون الأسرة رئيسة اللجنة المنظمة لحملة «سلامة الطفل»، هنادي اليافعي: «يعتمد نجاح رؤيتنا وأهدافنا في حماية الأطفال من جميع المخاطر التي قد تحيط بهم، على تفعيل شركات مؤسسية مع مختلف الجهات المعنيّة في إمارة الشارقة ودولة الإمارات، ودعم المبادرات الجديدة والمبتكرة من خلال نشر إرشادات توعوية تشكّل حصانة للأطفال بشكل خاص، ولأولياء الأمور وجميع أفراد المجتمع بشكل عام».

وأضافت اليافعي: «إن سلامة الأطفال في كل مكان وفي أي وقت هي مسؤولية نتشارك فيها جميعاً كجهات معنية بشؤون الطفل وكأولياء أمور، وعلينا أن نكثف جهودنا في تعزيز الوعي حول أبرز إرشادات السلامة، خصوصاً مع تسارع إيقاع الحياة اليومية وسعي أولياء الأمور إلى التنقل والعمل وتلبية احتياجات أسرهم».