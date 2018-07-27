برج خليفة يعرض شخصيات «وارنر براذرز»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

امتدّت الاحتفالات بالافتتاح الرسمي لعالم «وارنر براذرز - أبوظبي»، لتضم عرضاً ضوئياً مميزاً على برج خليفة، حيث استعرضت شخصيات (دي سي سوبر هيروز، سوبر- فيلنز)، إلى جانب عدد من شخصيات «الأنيميشن» المحبوبة مثل: (توم آند جيري، لوني تونز، وسكوبي - دو)، وغيرها الكثير.

وعمّت الأجواء الحماسية أرجاء الباحة الخارجية لنافورة دبي، حيث احتشد المقيمون والسياح من مختلف الأعمار لمشاهدة عدد من الشخصيات المشهورة التي يعرضها برج خليفة. واغتنم الحضور الفرصة لالتقاط الصور ومقاطع الفيديو التذكارية للعرض، الذي استمر لمدة ثلاث دقائق، ومن المقرر أن يُعاد العرض مرة أخرى، اليوم، عند الساعة الثامنة والتاسعة مساءً.