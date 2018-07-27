«اليونسكو» تعتمد وادي الوريعة في شبكة محميات المحيط الحيوي

المصدر: الفجيرة - الإمارات اليوم

اعتمدت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة، (اليونيسكو)، أمس، وادي الوريعة بالفجيرة، في الشبكة العالمية لمحميات المحيط الحيوي، لتصبح بذلك ثاني محمية في الدولة تُضم لشبكة المحميات العالمية، على أن تتولى بلدية الفجيرة رحلة نجاح «وادي الوريعة»، التي تقع في شمال مدينة الفجيرة على الطريق بين خورفكان والبدية، بتوافر المياه على مدار العام، وبالطبيعة الجبلية الخلابة، وتضم شلال الوريعة الكبير الذي تصب مياهه في البرك الطبيعية التي تحتضنها الجبال، ويصل عمقها من أربعة إلى خمسة أمتار، وتحيط بها أشجار ونباتات برية جبلية متنوعة.

جاء ذلك بناءً على توجيهات صاحب السموّ الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، وسموّ الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، بالاهتمام بالبيئة التي أسهمت في خلق جو صحي والمحافظة على المعالم الطبيعية والبيئية والسياحية بالإمارة.

وقال مدير بلدية الفجيرة، المهندس محمد سيف الأفخم، إن «انضمام محمية وادي الوريعة للشبكة العالمية لمحميات المحيط الحيوي، لتصبح ثاني محمية اعتمدتها «اليونسكو» في الدولة، لم يأتِ من فراغ، ويحتضن الوادي حيوانات ونباتات نادرة، ويعدّ من المناطق التي مازالت تحافظ على الممارسات الزراعية التقليدية.