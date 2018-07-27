عمرو دياب «الجديد» يثير الجدل.. كتفان عاريتان وشعر أشقر

المصدر: حياة الحرزي ـــ دبي

أثار «البوستر الرسمي» لألبوم عمرو دياب الجديد «كل حياتي» الذي طرحه منذ ساعات، عاصفة من الهجوم علي مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب الشكل الجديد (اللوك) الذي ظهر به، حيث ظهر في الصورة عاري الكتفين ويصبغ شعره باللون الأصفر. واعتبر بعض رواد التواصل الاجتماعي هذا المظهر لا يليق باسم عمرو ومكانته وهو الملقب بالهضبة، حيث إنها المرة الأولى التي يظهر فيها دياب بهذا الشكل.

وفي الوقت الذي استحسن فيه بعض رواد الـ«سوشيال ميديا» «لوك» الهضبة، معربين عن لياقته البدنية وشبابه الواضح في الصورة، وأن الصورة متناسبة تماماً مع فصل الصيف، أثار حفيظة جزء كبير من متابعي الفنان، الذين عبروا عن صدمتهم من «الصورة الجريئة» و«اللوك الشبابي» الجديد اللذين وجداهما غير متناسبين مع مكانة وسن عمرو دياب، الذي لايزال يراهن على قدرته على الاستمرار ورفع شعار المنافسة الضارية على الصدارة هذا الصيف.

الممثلة المصرية وفاء عامر اعتبرت الأمر مفاجأة جميلة، مغردة «كده صيف حلو جداً»، فيما عمدت الفنانة أصالة إلى نشر صورة البوستر الخاص على صفحتها الرسمية على الموقع نفسه، وعبرت عن إعجابها قائلة «رمز السعادة والحلاوة والذكاء». في المقابل، اكتفت الفنانة انتصار بتسجيل إعجابها بالصورة على صفحة الفنان.

وفي الوقت الذي ينتظر جمهور النجم اكتشاف قائمة طويلة من المفاجآت الجديدة التي سبق أن أعلن النجم عن بعضها على صفحاته الرسمية على الـ«سوشيال ميديا»، حين كشف عن تفاصيل انطلاق جلسات التحضير للألبوم، وصور ورشه الخاصة التي جمعته بعدد من الأسماء الفنية القديمة مثل حميد الشاعري الذي يستعيد التعاون معه بعد غياب استمر سنوات، إضافة إلى نادر حمدي وعمرو مصطفى وتامر حسين، الذين ظهروا صحبة النجم، إضافة إلى الكشف عن قيام النجم عمرو دياب بتلحين بعض أغاني الألبوم، ما أثار فضول متابعيه وعشاقه داخل مصر وخارجها، وشوقهم إلى معرفة نتائج هذا التعاون الجديد.

وذكرت مصادر صحافية مصرية مطلعة، أنه من المقرر أن يحيي النجم عمرو دياب سلسلة من الحفلات الغنائية على عدد من المسارح العربية والأجنبية، أبرزها الحفل المقرر أن يحييه النجم قريباً في اليونان، والحفل الغنائي الثاني الذي سيحييه في فرنسا، واللذين سيلحقهما النجم بعودة إلى أرض الوطن ليشارك في موسم المهرجانات الصيفية بحفلين في منطقة الساحل الشمالي، سيتم الإعلان عنهما في فترات قريبة.

وسيطرح عمرو خلال الساعات المقبلة الألبوم الرسمي «كل حياتي» الذي تعاون فيه مع عدد كبير من الملحنين والشعراء، من أبرزهم أيمن بهجت قمر وتامر حسين وحميد الشاعري.