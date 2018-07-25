الراحلة مي سكاف تتسبب في اغلاق صفحة أمل عرفة على "فيس بوك"

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلنت الفنانة السورية أمل عرفة أنها ستغلق صفحتها الشخصية على "فيس بوك" بعد الهجوم الحاد الذي تعرضت له من مناهضي مواقف الفنانة الراحلة مي سكاف بسبب تعاطفها ترحمها على الفنانة.

وكتبت أمل:"سأقفل صفحتي التي لا تتسع لحقد ..الجراح لا زالت ساخنة..قلبي مملوء بالحزن علينا راجعوا صفحتي جيدا ومنشوراتي القديمة ..كما هو مملوء بخيبة ممن شتموني ومنذ ايام بعض منهم كان يكتب بي قصائد شعر..لا تعليق ترحمي على مي سكاف فقط من باب الزمالة القديمة وليس دفاعا لا عن مواقفها ولا آرائها...أعتذر لاني أربي ابنتي على عدم الحقد وعدم التطرف وسأبقى كما أنا ...من هددني فليتفضل ويقطع لقمة عيشي انا في دمشق ...اهلا وسهلا".

وسبق وكتبت ان كانت آخر نقطة دم سورية ستنهي الحرب هي دمي فليكن...أعتذر لأني أضعف بكثيررررر من ارتكاب فعل الشماتة بأي كان".