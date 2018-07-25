جزيرة النور.. فعاليات وأنشطة تنعش «صيف الشارقة»

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

تواصل جزيرة النور، في إمارة الشارقة، فتح أبوابها للزوار للمشاركة في مجموعة من ورش العمل الفنية والإبداعية، حتى الأول من شهر سبتمبر المقبل، لتمكينهم من استغلال أوقات فراغهم في ممارسة أنشطة وفعاليات مبتكرة طوال فصل الصيف. ويأتي تنظيم هذا الحدث ضمن المبادرات الترفيهية الصيفية، التي تنظمها هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير (شروق)، في إطار الحملة الموسمية «صيف الشارقة»، التي أطلقتها هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة.

وشهدت جزيرة النور، خلال شهرَي يونيو الماضي ويوليو الجاري، إقبالاً كبيراً من الضيوف والزوار الذين شاركوا في عدد من الأنشطة الفنية والإبداعية، كفنون الرسم على القهوة، والرسم المعماري، مقابل رسوم اشتراك تبلغ 50 درهماً حداً أدنى.

ومن المقرر أن تُختتم فعاليات شهر يوليو بورشة عمل رسم تصاميم الأزياء، يوم 28 يوليو الجاري، إذ تستضيف هذه الورشة الرسامة المتخصصة في رسم تصاميم الأزياء، رانيا جشي، التي تعلّم المشاركين أساسيات رسم المجسم البشري، ومنظوره وأنماطه المختلفة، وتستقبل هذه الورشة جميع المشاركين والمشاركات الذين تتجاوز أعمارهم 15 عاماً، في حين تبلغ رسوم التسجيل فيها 200 درهم.

وتنطلق فعاليات الشهر المقبل بورشة عمل تستمر على مدار ساعتين، تتناول البستنة الذكية، وتوفر للمشاركين فرصة استكشاف الأساليب المبتكرة لاستغلال المساحات الزراعية في منازلهم، وتعلم سبل صنع مجموعة من الحدائق الجذابة، وتستقبل هذه الورشة جميع المشاركين والمشاركات الذين تتجاوز أعمارهم 15 عاماً، وتبلغ رسوم التسجيل فيها 100 درهم، كما سيكون عشاق البستنة على موعد مع ورشة عمل البستنة الذكية الثانية «تغيير وعاء النباتات»، التي ترشدهم إلى أبرز خطوات عملية تغيير وعاء النباتات المنزلية، وكيفية رعايتها والمحافظة عليها في أفضل شكل، مع السماح لكل مشارك ومشاركة بأخذ نبتة واحدة مجاناً، وتفتح ورشة العمل أبوابها لجميع المشاركين الذين تتجاوز أعمارهم 15 عاماً، وتبلغ رسومها 100 درهم.

وتنظم جزيرة النور ورشة عمل الخط العربي، التي تستقبل جميع هواة ومحبي فنون الخط العربي الذين تتجاوز أعمارهم تسعة أعوام، لتعليمهم أساسيات هذه الفنون، أما آخر ورش العمل المنظمة خلال شهر أغسطس، التي تستمر على مدار ساعتين، يوم 25 أغسطس، فتتناول تزيين الـ«كب كيك»، وتستقبل المشاركين والمشاركات الذين تتجاوز أعمارهم تسعة أعوام، وتبلغ رسومها 50 درهماً، وتشمل تقنيات تزيين الكيك بالإكسسوارات المخبوزة، كالفراشات، والأشكال الملونة، بالإضافة إلى مجموعة من النصائح المتعلقة بتزيين الكيك. وتُختتم الفعاليات الصيفية الإبداعية، في الأول من سبتمبر، بورشة عمل فن الديكوباج، وتستقبل جميع المشاركين والمشاركات الذين تتجاوز أعمارهم تسعة أعوام.