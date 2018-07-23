بلقيس أنهت إجازة الأمومة بحفل في صلالة

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

وسط حضور جماهيري كبير جداً في مسرح المروج في مدينة صلالة العمانية، شهد مهرجان صلالة 2018 عودة الفنانة بلقيس أحمد إلى الحفلات الغنائية، بعد إنهائها «إجازة الأمومة».

بلقيس أحيت أمسية ألهبت فيها حماس الحضور الذي لم يتوقف عن الغناء والتفاعل مع أغنياتها برفقة فرقتها الموسيقية، مؤكدة سعادتها بهذا الحفل الكبير مع الجمهور العُماني، موضحة أن مهرجان صلالة هذا العام 2018 وصل إلى مستوى عال من التطوير الملحوظ والتنظيم الرائع، وقالت: «هذا المهرجان يشرّف أي فنان يقف على خشبة مسرحه وأمام هذا الجمهور المميز.. الجمهور العماني»، شاكرة جميع القائمين على التنظيم في محافظة ظفار.

وعلى أنغام وغناء أغنيتها الشهيرة «مجنون»، افتتحت بلقيس حفلها الغنائي المنقول على الهواء مباشرة، بتفاعل جميع الحضور المتنوع من جميع الأعمار، خصوصاً العنصر النسائي الكبير الموجود في المسرح، متنقلة بين مجموعة كبيرة من أشهر أغنياتها، وقدمت عدداً من الأغنيات ذات اللون الموسيقي والإيقاع العماني، بمشاركة فرقة استعراضية عمانية إلى جانبها على المسرح أثناء غنائها أغنية «جيبوه» من الفن «الظفاري»، وأغنية «لا تخليني» من فن «مدار» الموسيقي المعروف في سلطنة عمان، إلى جانب تفاعل كبير من الجمهور مع أغنية «حقير الشوق»، رغم أجوائها الكلاسيكية.

وشكرت بلقيس بعد حفلها جمهورها ومتابعيها في كل مكان من العالم العربي، على تواصلهم ومتابعتهم للحفل، خصوصاً بعد حلول الحفل والتفاصيل والتغريدات في المراكز الأولى «تريند» في سلطنة عمان والسعودية وعدد من دول الخليج العربي، مبشرة بمفاجأة أخرى تعدها في السلطنة من خلال حفل كبير ستقيمه في العاصمة مسقط، والذي بدأت الإعداد له مع إدارة أعمالها ضمن برنامج غنائي مختلف ومميز، إلى جانب تحضيرها لمفاجآت أخرى في دبي.