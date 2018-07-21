جودي ويتيكر أول امرأة تجسد شخصية «دكتور هو»

المصدر: سان دييغو - رويترز

ظهرت الممثلة البريطانية جودي ويتيكر في أولى اللقطات الترويجية للموسم الجديد من المسلسل الشهير «دكتور هو»، بعد اختيارها لتصبح أول امرأة تجسد الشخصية في مسلسل الخيال العلمي، الذي تعرضه شبكة هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي)، منذ عام 1963.

وقالت ويتيكر، أمس، أمام نحو 6000 من معجبيها في مؤتمر كوميك كون، بمدينة سان دييغو الأميركية، إن اختيار امرأة لأداء الدور كان حتمياً.

واستمر تصوير أحداث الموسم الجديد شهوراً في سرية تامة. لكن «بي.بي.سي» نشرت الإعلان التشويقي الأول له، وفيه تظهر ويتيكر، وهي تقول: «كل هذا جديد بالنسبة لي».