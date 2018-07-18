بالصور..شاهد أول ظهور لـ"أطفال الكهف" بعد خروجهم من المسشتفى

المصدر: تايلاند -رويترز

لوح 12 فتى هم أعضاء فريق ناشئين لكرة القدم ومدربهم وابتسموا وحيوا الناس أمس، في أول ظهور علني لهم منذ إنقاذهم من كهف غمرته المياه في تايلاند. وظهر الفتية الذين تتراوح أعمارهم بين 11 و16 عاما ومدربهم البالغ من العمر 25 عاما في بث تلفزيوني من إقليم تشيانج راي الشمالي، ومن حولهم أطباء وأقارب وأصدقاء ارتدى بعضهم ملابس باللون الأصفر التقليدي. وارتدى الفتية قمصان تي. شيرت وحمل كل منهم كرة ضمها إلى صدره وانحنى برأسه أثناء مروره أمام الحضور، قبل أن يتناقلوا الكرات في حركات بسيطة بالمكان.

ووقفت حشود من الإعلاميين والمارة خلف الحواجز لدى وصول أفراد الفريق في حافلات صغيرة من المستشفى الذي ظلوا به منذ أن تضافرت الجهود الدولية لإنقاذهم من الكهف المغمور بالمياه الذي حوصروا داخله.

وقال مدير المستشفى إن أوزان الأطفال زادت ثلاثة كيلوجرامات في المتوسط وخضعوا لتدريبات لبناء الثقة قبل ظهورهم اليوم.

ودعا تاواتشاي تايكايو المسؤول بوزارة العدل إلى احترام خصوصية الأطفال بعد خروجهم من المستشفى كي لا يؤثر الاهتمام الإعلامي بهم على صحتهم العقلية، وقال "لا نعرف الجراح التي يحملها الأطفال في قلوبهم".

