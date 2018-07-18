50 موهوباً يخوضون مبادرة «إعلامي المستقبل» في الشارقة

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

للعام الثاني على التوالي، أطلق مركز الشارقة للتدريب الإعلامي، أول من أمس، مبادرة «إعلامي المستقبل»، التي تستهدف استكشاف المواهب الإعلامية لدى الناشئة من طلبة المدارس، وتوعيتهم بالدور التنموي للإعلام، مقدمة بذلك برنامجاً تدريبياً صيفياً خاصاً، يشتمل على دورات مكثفة، وورش عمل ومحاضرات. وتستهدف المبادرة 50 من طلاب وطالبات مدارس الشارقة الحكومية والخاصة، من عمر 10 إلى 16 عاماً.

ويتضمن برنامج المبادرة سلسلة من ورش العمل التطبيقية، يقدمها عدد من المتخصصين والإعلاميين من أصحاب الخبرات في المؤسسة، وتتناول موضوعات: التربية الإعلامية، والتقديم التلفزيوني، والتصوير والمونتاج عبر الأجهزة الذكية، ومهارات الصوت والإلقاء، والتصوير التلفزيوني، ومهارات العمل الإذاعي، وبرنامج صباح الشارقة، والإعلام الرقمي، ومهارات العمل الإداري، والرسم بالغرافيك. وسيتم تقسيم الطلبة إلى مجموعتين وفقاً للفئة العمرية، إذ تضم المجموعة الأولى الطلبة من عمر 10 إلى 12 عاماً، فيما تضم الثانية الطلبة من عمر 13 إلى 16 عاماً.