تكريم الطالب المتفوق ذياب العامري

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

أقام محمد سيف بن نعيف العامري حفلأ تكريمياً للطالب ذياب سعيد بن نعيف العامري، المتفوق في شهادة الثانوية العامة على مستوى إمارة أبوظبي، إلى جانب تكريم عدد من الطلبة المتميزين والناجحين من أبناء قبيلة العوامر، وذلك بمجلسه في مدينة اليحر بمنطقة العين، بحضور الدكتور سالم محمد بن ركاض عضو المجلس الوطني الاتحادي سابقاً، وسالم حمد بن ركاض، وعدد من الشخصيات وجمع من الأهل والأقارب، وتخللت المناسبة مأدبة عشاء وإلقاء كلمات أشادت بجهود الطلبة المتفوقين في ربوع الوطن الغالي، تحت رعاية وتوجيهات القيادة الرشيدة.