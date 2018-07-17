هروب نمرين وأسد من حديقة حيوان في التشيك

المصدر: هراديك-كرالوف(التشيك) ــ د.ب.أ

هرب نمران وأسد من أقفاصها في حديقة حيوان في التشيك، ما أثار موجة رعب عارمة. وقال متحدث إن الشرطة استخدمت مروحية، وطلبت إلى سكان قرية قريبة (نحو 400 نسمة)، البقاء داخل مساكنهم. وبعد مضي ساعات تم تخدير الحيوانات الهاربة باستخدام بنادق تخدير. ولم يتم التعرف بعد إلى كيفية خروج الحيوانات من أقفاصها. ولحسن الحظ أن الحديقة خلت من الزائرين، لأنه يوافق يوم الراحة في الحديقة التي لم يكن موجوداً فيها وقت الحادث سوى الحراس والقائمين على رعاية الحيوانات. وحسب وكالة الأنباء التشيكية (سي تي كيه)، كان زائر قد تعرض في العام الماضي للإصابة في يده، بعد أن أدخل الكاميرا داخل قفص الأسود.