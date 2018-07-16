«إيمج نيشن» تحصد جائزة «المساهمة المتميزة في الإعلام الإقليمي»

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

أعلنت «إيمج نيشن»، إحدى الشركات الرائدة في مجال الإعلام والترفيه بمنطقة الشرق الأوسط، فوزها للمرة الثانية في تاريخها بجائزة «المساهمة المتميزة في الإعلام الإقليمي»، المقدمة من مجلة «كابيتال فاينانس إنترناشيونال». وجاء اختيار لجنة تحكيم الجائزة لشركة «إيمج نيشن» تقديراً لمبادراتها وجهودها المستمرة في رسم ملامح مستقبل صناعة السينما والتلفزيون بالمنطقة، عبر محاور عدة، وهي تطوير طاقات المواهب الناشئة، والإسهام في دفع عجلة التنمية الاقتصادية، إلى جانب إنتاج مشروعات محلية إبداعية عالية الجودة.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة «إيمج نيشن»، مايكل غارين: «اكتسبت (إيمج نيشن) شهرةً واسعةً بفضل رؤيتها الطموحة المتمثلة في كسر الحواجز وإطلاق عنان الإبداع والابتكار، وهو ما يتجسّد جلياً في سجل إنجازاتنا المستدام الذي يحفل بمشروعات حائزة الجوائز في مجال الإنتاج السينما والتلفزيون والأفلام والوثائقية والأعمال الترفيهية»، مضيفاً أن الجائزة تُعد شاهداً على التزامنا بالإسهام في إرساء أسس صناعة إعلام قوية في المنطقة، ويرجع الفضل في ذلك إلى الدعم المتواصل والتوجهات الرشيدة للقيادة الحكيمة في إمارة أبوظبي، وسنواصل دورنا الريادي في قطاع السينما والترفيه، ويأتي في صميم أولوياتنا تعزيز طاقات المواهب الواعدة، وصقل مهاراتها باعتبار ذلك مكوناً أساسياً في ترجمة رسالتنا الرئيسة الهادفة إلى إنتاج مشروعات نوعية وإبداعية، ونحن سعداء بتكريم جهودنا وطموحاتنا من خلال هذه الجائزة».