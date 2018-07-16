الأرشيف الوطني يعزز قيم القائد المؤسس لدى الطلبة

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

يواصل الأرشيف الوطني أنشطته وفعالياته في إطار أدائه لرسالته وأهدافه في نشر قيم المواطنة الصالحة، وتعزيز الهوية الوطنية وترسيخ الولاء والانتماء للوطن بين الأجيال، على مدار العام، فقد استقبل الأرشيف الوطني بمقره نحو 100 طالب وطالبة في رحلتين علميتين، قام بهما المشاركون في كل من مبادرة المخيم الصيفي لمركز أبوظبي النسائي، والمخيم الصيفي الأول للمركز الوطني للتأهيل في يومين متتاليين، وقدم الأرشيف الوطني للطلبة محاضرة بعنوان «الهوية الوطنية والولاء والانتماء.. قيم وطنية عليا»، بمقر المركز الوطني للتأهيل، ونظم لطالبات مخيم مركز أبوظبي النسائي ورشة قرائية في كتاب «زايد من التحدي إلى الاتحاد».

وينطلق الأرشيف الوطني في اهتمامه بالطلبة وبناء الأجيال المثقفة، التي تحافظ على مكتسبات الوطن، وتشارك بصورة فعالة في تنميته ورفعته، من دوره في التنشئة الوطنية للأجيال، عبر غرس القيم التي تعزز الانتماء للوطن والولاء لقيادته الحكيمة، وتسهم في ترسيخ الهوية الوطنية.

ويغتنم الأرشيف الوطني عام 2018 (عام زايد) لكي يحفز الأجيال على أن تستلهم من سيرة القائد المؤسس الدروس والعبر التي تعزز الانتماء للوطن، والولاء للقيادة الحكيمة، وترسخ الهوية الوطنية، وتعزز أيضاً قيم المواطنة الصالحة في نفوس الأجيال التي ستتولى مواصلة البناء والتطور. وإيماناً من الأرشيف الوطني بأهمية التنشئة الوطنية لدى الطلبة، فإنه يعمل عبر محاضراته وورشه القرائية على ترسيخ «المثلث الوطني»، المتمثل في الهوية والولاء والانتماء، في نفوس الطلبة، نظراً لما لهذه القيم الثلاث من أثر مهم في تحقيق المواطنة الصالحة، وحماية مكتسبات الدولة، وتعزيز روح التلاحم بين أبنائها. وأبدى الطلبة إعجابهم بقاعة الشيخ زايد بن سلطان، التي تضم نماذج من الوثائق المكتوبة، والخرائط، والصور الفوتوغرافية التاريخية، وتوثق لمراحل قيام اتحاد دولة الإمارات.